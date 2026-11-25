Şiran'da jandarma operasyonu:

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu Başköy köyünde adli arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen eserlerin niteliği:

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet sikke, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

soruşturmanın seyri:

Evdeki aramanın ardından H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler ve bulguların detaylı incelemesi sürüyor; soruşturma ilgili jandarma birimleri tarafından yürütülüyor.

GÜMÜŞHANE’NİN ŞİRAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN TARİHİ ESER OPERASYONUNDA 16 SİKKE, 5 OBJE VE 1 KÜP ELE GEÇİRİLDİ.