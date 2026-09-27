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Şirintepe'de sentetik ecza operasyonu: 271 hap, bir tutuklama

26 Eylül 2026'de Şirintepe'de düzenlenen operasyonda 271 sentetik ecza ele geçirildi; H.H.A. tutuklandı, M.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şirintepe'de sentetik ecza operasyonu: 271 hap, bir tutuklama

Şirintepe'de sentetik ecza operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü narkotik çalışmasında 26 Eylül 2026 tarihinde 271 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon detayları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şirintepe Mahallesi'ndeki çalışmaları kapsamında, üzerlerinde yapılan aramada H.H.A. isimli şahsa ait olduğu belirtilen 271 adet sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen maddelerin türü ve dağıtımına ilişkin ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Adli süreç ve işlemler:

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.H.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ifadesi alınan M.Ö. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi devam ediyor; yetkililer, operasyonun bölgedeki narkotik denetimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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