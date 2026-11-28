Şeker Han 42 İstanbul yazılım okulu ve girişim ofisine dönüştü

Fatih Sirkeci’deki tarihi Şeker Han, restorasyonun tamamlanmasının ardından 42 İstanbul Yazılım Okulu ve girişim ofisi olarak kapılarını açtı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni kampüsün sunduğu imkânlar:

Bakan Kacır, 42 İstanbul’un artan talepleri karşılamak ve gençlere daha geniş çalışma alanı sunmak amacıyla Sirkeci’ye taşındığını belirtti. Kacır, 42 İstanbul’un şehrin tam kalbinde daha geniş bir yuvaya kavuştuğunu vurguladı. Kampüs, Marmaray, tramvay ve vapurla ulaşılabilir konumda olup gençlere haftanın 7 günü, günün 24 saati ekip kurup yazılım geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlayacak.

Eğitim verileri ve hedefler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarına şimdiye kadar toplam 103.661 başvuru yapıldı. Başlangıç aşamasındaki havuz eğitimine 10.200 aday katılırken 2.578 aday ana eğitime kabul edildi. Temel müfredatı tamamlayan 431 öğrenciden 222 mezun olurken 209 öğrenci yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında ileri eğitime devam ediyor.

42 Network bünyesindeki okullarda ücretsiz, proje temelli ve akran öğrenmesine dayalı eğitim verildiği; nitelikli yazılımcı sayısını artırmanın öncelikli hedefler arasında olduğu bildirildi. Kacır, genç nüfusun bu vizyonu ülkenin dört bir yanında teknoloji geliştirme seferberliğine dönüştürebilecek en büyük imkan olduğunu ifade etti.

Protokol, hanın alt katında ortaya çıkarılan Bizans dönemine ait kalıntıları inceledi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan restorasyonun Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütüldüğünü, kazılarda çıkan eserlerin İstanbul’un farklı dönemlerine işaret ettiğini ve alt kattaki buluntuların öğrenciler ile ziyaretçilerin ziyaretine açılacağını belirtti.

FATİH SİRKECİ’DE BULUNAN TARİHİ ŞEKER HAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR’IN KATILIMIYLA YAZILIM OKULU VE GİRİŞİM OFİSİ OLARAK AÇILDI.