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Şirketler tedarikçi günlerinde alıcılarla doğrudan temas kurdu

Gebze Ticaret Odası'nın Tedarikçi Günleri'nde 20'den fazla GTO üyesi, Hidro‑Gen Enerji ile tedarik koşullarını ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Şirketler tedarikçi günlerinde alıcılarla doğrudan temas kurdu

Toplantı ve katılımcılar:

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen Tedarikçi Günleri programında, 20’den fazla GTO üyesi firma ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş. temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik, üyelerin doğrudan satın alma yetkilileriyle temas kurmasına olanak sağlayarak tedarik zincirlerine dahil olma imkânlarını artırmayı hedefledi.

Programın işleyişi ve katılımcı değerlendirmeleri:

İkili görüşmeler formatında gerçekleştirilen buluşmada firmalar, Hidro-Gen Enerji yetkililerinden satın alma süreçleri, tedarik şartları ve mevcut ihtiyaçlar hakkında doğrudan bilgi aldı. Katılımcı firmalar ürün ve hizmet sunumları yaparak, potansiyel iş birlikleri ve tedarik fırsatları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantılar sırasında firmaların, tedarik süreçlerine uyum sağlayabilecek kapasitelerini ve tekliflerini detaylandırma imkânı bulması, etkinliğin pratik çıktılarından biri oldu.

Gebze Ticaret Odası'nın hedefleri ve sonuç odaklı yaklaşımı:

Gebze Ticaret Odası yetkilileri, Tedarikçi Günleri aracılığıyla üyelerin yeni pazarlara erişimini, müşteri portföylerini genişletmelerini ve büyük ölçekli işletmelerin tedarik zincirlerinde yer almalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş program kapsamında yapılan görüşmeleri takip ederek, etkinliğin üyelerin yeni iş bağlantıları kurmasına doğrudan katkı sunduğunu ve katılımcı memnuniyetinin uygulamanın hedeflerine ulaştığını gösterdiğini belirtti.

Gebze Ticaret Odası, üyelerin iş geliştirme kapasitelerini güçlendirecek benzer buluşmaları sürdürmeyi planlıyor; amaç, bölgede kalıcı ticari bağlantılar ve uzun vadeli iş birlikleri yaratmak. Katılımcılar ise etkinliğin, hem mevcut tedarik ihtiyaçlarının anlaşılması hem de yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması açısından verimli geçtiğini ifade etti.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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