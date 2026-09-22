şirketlerin yeni rekabet sahası: yapay zekâ cevaplarında görünür olmak

EGİAD seminerinde yeni nesil dijital görünürlük tartışıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) merkezinde düzenlenen "Yapay Zekâda Şirket Görünürlüğü: GEO ve AEO" başlıklı seminerde, şirketlerin dijital stratejilerinin yapay zekâ çağında nasıl evrilmesi gerektiği ele alındı. Etkinlikte, Suit Your Job Kurucusu Aysu Bilgin konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara GEO ile AEO yaklaşımlarının pratik yansımalarını aktardı.

Seminerde vurgulanan temel nokta, tüketicilerin bilgi arama alışkanlıklarının sadece arama motorlarına değil yapay zekâ tabanlı platformlara kaydığı; bu nedenle şirketlerin sadece arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesinin yeterli olmadığı, yapay zekânın ürettiği cevaplarda da doğru, güvenilir ve referans alınabilir biçimde temsil edilmesi gerektiğiydi.

yeni nesil arama davranışları:

Toplantıda, geleneksel arama motorlarının yanı sıra yapay zekâ platformlarının da satın alma kararlarında önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı konuşmasında, tüketicilerin artık yapay zekâ araçlarına ihtiyaçlarını anlatarak doğrudan öneri istediğini; bunun şirketlerle müşteri arasındaki ilişkinin başlangıç noktasını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Özhelvacı, Stanford Üniversitesi’nin 2026 Yapay Zekâ Endeksi Raporuna atıfta bulunarak, 2025 yılında araştırma kapsamındaki kuruluşların yüzde 88inin en az bir iş fonksiyonunda yapay zekâ kullanmaya başladığını hatırlattı ve bu teknolojinin hem iç süreçleri hem de tüketicilerin keşif ve tercih alışkanlıklarını dönüştürdüğünü vurguladı.

gecikmeden avantaj sağlamak için görünürlük stratejileri:

Seminerin odağında yer alan GEO (Generative Engine Optimization) ve AEO (Answer Engine Optimization) kavramları, yapay zekâ sistemlerinin oluşturduğu yanıtlarda ve doğrudan sorulara verilen yanıtlarda şirketlerin nasıl temsil edildiğine odaklanıyor. Aysu Bilgin, artık "yeni dönemin SEO'su" olarak tarif edilen bu yaklaşımın, markaların dijital geleceğini belirleyecek stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bilgin katılımcılara, şirketlerin ürün, hizmet, uzmanlık ve marka bilgilerini yapay zekâların anlayacağı formatta düzenlemeleri; güvenilir kaynak, doğrulanabilir veri ve tutarlı içerik sunmaları gerektiğini aktardı. Ayrıca yeni arama ekosisteminin hâlâ gelişim aşamasında olmasının firmalara önemli bir "ilk hamle avantajı" sunduğu, erken yapılandırmanın uzun vadede rekabet gücünü artıracağı belirtildi.

egiad'ın dönüşüm vizyonu:

EGİAD Başkanı Özhelvacı, derneğin üyelerini dönüşümün pasif izleyicisi olmaya değil, uygulayıcısı ve yönlendiricisi haline getirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir - Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı" raporu gösterildi.

Özhelvacı, yapay zekânın yaratıcı yıkım sürecindeki önemine dikkat çekerek, üretim yöntemleri, iş modelleri ve beklenen yetkinlikler değişirken müşteri erişim ve iletişim yöntemlerinin de uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. EGİAD’ın amacı, üyelerin bu dönüşümü kendi şirketlerinde uygulayan liderler olması olarak özetlendi.

uygulama odaklı öneriler:

Seminerde önerilen uygulamalar arasında dijital varlık envanteri çıkarmak, içerikleri yapılandırılmış veriyle desteklemek, güvenilir kaynak gösterimleri sağlamak ve kurum içi iletişimle dijital kimliği tutarlı kılmak öne çıktı. Katılımcılara ayrıca pazarlama, kurumsal iletişim ve itibar yönetiminin GEO ve AEO perspektifine göre yeniden tasarlanmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Etkinlik, şirketlerin yalnızca arama motoru görünürlüğüne odaklanmanın ötesine geçerek yapay zekâ cevaplarında yer alma hedefini benimsemeleri gerektiğini ve bu alana erken yatırım yapanların rekabette avantaj elde edeceğini ortaya koydu.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD), YAPAY ZEKÂNIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE ŞİRKETLERİN DİJİTAL GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ELE ALDIĞI "YAPAY ZEKÂDA ŞİRKET GÖRÜNÜRLÜĞÜ: GEO VE AEO" KONULU SEMİNER DÜZENLEDİ.