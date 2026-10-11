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Şırnak AFAD havuzda su altı dronuyla müdahale kabiliyetini test etti

Şırnak AFAD ekipleri arama-kurtarmada kullanılacak su altı dronunu havuzda Chasing kontrol panelinden test ederek manevra ve görüntü aktarımını inceledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak AFAD havuzda su altı dronuyla müdahale kabiliyetini test etti

Şırnak AFAD'ın deneme çalışması:

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılması planlanan yeni nesil su altı dronunu havuz ortamında test etti. Kurumun teknolojik donanımını güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar, hem cihazın teknik performansını değerlendirmeyi hem de personelin yeni teknolojiye hakimiyetini artırmayı amaçladı.

testin odak noktaları:

Denemeler, Chasing kontrol paneli üzerinden yapıldı. Test sürecinde cihazın su altındaki manevra kabiliyeti, gerçek zamanlı görüntü aktarım performansı ve komutlara verdiği kontrol tepkileri ayrıntılı şekilde incelendi. Ekipler farklı senaryoları simüle ederek cihazın hassas yönlendirme ve kamera stabilizasyonu gibi kritik yeteneklerini sınadı.

operasyonlara potansiyel katkısı:

Yapılan değerlendirmelerde, yeni dronun arama-kurtarma ve su altı incelemelerinde riskli bölgelere insan girmeden detaylı veri sağlayabileceği vurgulandı. Uygulamalı testler sayesinde personelin cihazı etkin ve kontrollü şekilde kullanma becerileri geliştirildi; bu durumun afet ve acil durum müdahalelerinde müdahale süresini kısaltarak operasyon verimliliğini artırması bekleniyor.

Teknolojik donanımın güncellenmesi ve personelin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi, Şırnak AFAD'ın afet hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi açısından öncelikli çalışmalar arasında yer almaya devam ediyor.

ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ, ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI...

ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ, ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI PLANLANAN YENİ NESİL SUALTI DRONUNU HAVUZDA TEST ETTİ. CHASİNG KONTROL PANELİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEMELERDE CİHAZIN SU ALTINDAKİ MANEVRA KABİLİYETİ, GÖRÜNTÜ AKTARIM PERFORMANSI VE KONTROL TEPKİLERİ İNCELENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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