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Şırnak il müftülüğünde eylül değerlendirmesi: din hizmetlerinde verim artışı hedefi

Şırnak İl Müftülüğü'nün eylül toplantısında kent genelindeki din hizmetleri, saha çalışmaları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik planlar ele alındı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şırnak il müftülüğünde eylül değerlendirmesi: din hizmetlerinde verim artışı hedefi

Şırnak il müftülüğünde eylül mutad toplantısı yapıldı

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen eylül ayı mutad toplantısında kent genelinde yürütülen din hizmetleri, görev ve faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler ve planlamalar yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

toplantıya katılanlar ve gündem başlıkları:

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Şube Müdürü Evren Ersin ile birlikte il müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri yer aldı. Gündemde, il genelindeki saha çalışmaları, görev dağılımları, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve uygulamadaki güçlüklerin giderilmesi yer aldı.

değerlendirmeler ve hedefler:

Toplantıda, sahadaki çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi, din görevlilerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar; halkla iletişimin güçlendirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve saha denetimlerinin etkinleştirilmesi gibi tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Alınan kararlar doğrultusunda, hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı.

Şırnak İl Müftülüğü yetkilileri, mutad toplantıların düzenli olarak sürdürüldüğünü ve bu oturumların din hizmetlerinin değerlendirilmesi, görevlerin planlanması ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

ŞIRNAK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN EYLÜL AYI MUTAD TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN...

ŞIRNAK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN EYLÜL AYI MUTAD TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN DİN HİZMETLERİ, GÖREV VE FAALİYETLER DEĞERLENDİRİLEREK HİZMETLERİN DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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