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Şırnak Şerafettin Elçi havalimanı yedi ayda çeyrek milyon yolcuya ulaştı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026'nın ilk yedi ayında iç hatlarda toplam 256.586 yolcu, 3.561 uçak seferi ve 2.960 ton yük hizmeti verdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şırnak Şerafettin Elçi havalimanı yedi ayda çeyrek milyon yolcuya ulaştı

Şırnak Şerafettin Elçi havalimanı yılın yedi ayında trafik verilerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan istatistikler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2026 yılı temmuz ve ocak-temmuz dönemine ilişkin detaylarını ortaya koydu. Havalimanı, bölgesel yolcu talebinin belirgin olduğu bir dönemde hizmet sundu.

temmuz ayı verileri:

Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 41.166 olarak kaydedildi. Aynı ay içinde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 661 sefere ulaştı. Yük trafiği raporunda ise, kaynak verisine göre haziran ayında toplam 478 ton yük taşındığı belirtildi.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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