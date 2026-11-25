Şırnak valiliğine Murat Sefa Demiryürek atandı

Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan atama kararnamesiyle Şırnak valiliğinde görev değişimi gerçekleştirildi. Kararnameye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imza attı ve atamalar Valiler Kararnamesi kapsamında yapıldı.

atanma kararnamesinin kapsamı:

Resmî ilanda yer alan bilgiye göre, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek yeni Şırnak valisi olarak atandı. Aynı kararnameyle mevcut Şırnak Valisi Birol Ekici ise İçişleri Bakanlığı emrine getirildi.

şırnak valiliğinde yaşanan değişikliğin kısa değerlendirmesi:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte, haberde belirtildiği üzere birçok ilde valilerin görev yerleri değişti. Atama metninde yer alan isim ve görev değişiklikleri yetkili mekanizmalar tarafından duyuruldu.

Resmi Gazete ilanı doğrultusunda yapılan bu düzenleme, valilik seviyesinde gerçekleştirilen rotasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

VALİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK