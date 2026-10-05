Şırnak yeni afet planıyla direnç kazanmayı hedefliyor

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde düzenlenen I. Çalıştay, şehirde depremden sele, heyelan ve kütle hareketlerinden orman yangınlarına kadar uzanan risklerin 2027-2031 dönemine ilişkin haritasını çıkarmayı hedefledi. Etkinlik Şırnak Öğretmenevi konferans salonunda yapıldı ve Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, akademisyenler, AFAD gönüllüleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Çalıştay boyunca yapılan sunum ve tartışmalarda kentteki mevcut riskler değerlendirildi; geçmiş afet deneyimleri ile güncel verilerin yeni plana nasıl aktarılacağı üzerinde duruldu. AFAD yetkilileri çalışmayı beş günlük bir süreç olarak planladıklarını ve tespit edilecek risklere ilişkin çözüm yollarını somut eylem önerilerine dönüştüreceklerini belirtti.

planın kapsamı ve senaryo çalışmaları:

Hazırlanacak 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı, Şırnak'ın dağlık coğrafyası, iklim koşulları, geçmiş afet deneyimleri ve kurumsal kapasitesi göz önüne alınarak şekillendirilecek. Çalıştayda afet türlerine göre ilin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler değerlendirildi. Ayrıca muhtemel afetlerin etki alanı, nüfus üzerindeki etkileri, olası kayıplar ve ikincil afetler bağlamında 'en kötü durum' senaryoları kurgulanacak.

Bu senaryolar temel alınarak yapılması öngörülen müdahaleler iki ana grupta ele alınacak: yapısal tedbirler (altyapı güçlendirme, toprak stabilizasyonu, su yönetimi) ve yapısal olmayan tedbirler (erken uyarı sistemleri, toplumsal farkındalık, kurumsal koordinasyon). Amaç, risklerin afet gerçekleşmeden önce tespit edilip bertaraf edilmesine dönük uygulanabilir planlar oluşturmak.

uygulama, koordinasyon ve beklentiler:

Çalıştayda üretilen veriler ve öneriler, planın oluşturulmasında temel çerçeveyi sağlayacak ve hazırlanan plan valilik ile ilgili bakanlığın onayına sunulacak. AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, modern afet yönetiminde 'kriz yönetimi' yerine 'risk yönetimi' yaklaşımının ön plana çıktığını vurgulayarak, 'Riskleri önceden görüp bunları bertaraf etmek, afet yönetiminin en önemli ayağıdır' ifadesini kullandı.

Katılımcılar ayrıca planın yalnızca bir doküman olarak kalmaması gerektiğini; ulaşım, enerji ve diğer kritik sektörlerdeki kurumların üstlendikleri görevleri yerine getirerek belirlenen eylemleri uygulamaya koymasının zorunlu olduğunu belirtti. Çalışma masalarında yürütülen değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan uygulanabilir, gerçekçi ve sürdürülebilir tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon önerileri, Şırnak'ın önümüzdeki beş yılı için afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Sonuç olarak çalıştay, Şırnak'ın afet yönetiminde proaktif bir yaklaşım benimsemesi ve can ile mal kaybını azaltmaya yönelik somut adımlar atılması için ortak bir yol haritası oluşturulmasına hizmet etti.

AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) ÇALIŞTAYI YAPILDI