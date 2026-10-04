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Şırnaklı binlerce öğrenci TEKNOFEST Güneydoğu'da teknolojiyle buluştu

Şırnak Valiliği öncülüğünde 7.592 öğrenci ve 690 öğretmen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katıldı; gençlerin teknoloji ve milli üretim farkındalığı güçlendi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: İrem Özkan

Şırnaklı binlerce öğrenci TEKNOFEST Güneydoğu'da teknolojiyle buluştu

Şırnak'tan yoğun katılım:

Şırnak Valiliği öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında 7 bin 592 öğrenci ile 690 öğretmen, bilim, teknoloji, havacılık ve inovasyon temalı TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine gönderildi. Organizasyon, gençlerin teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yerinde görmesi ve uygulamalı deneyim kazanması amacıyla planlandı.

alan deneyimi ve proje incelemeleri:

Etkinlik alanında öğrenciler, farklı projeleri inceleme, atölye çalışmaları ve gösterimler aracılığıyla yeni teknolojilere doğrudan temas etme fırsatı buldu. Katılımcılar, yarışma ve sergilerde görev alan ekiplerle etkileşim kurarak teknoloji üretimine dair pratik bilgiler edindi ve fikrî meraklarını pekiştirdi.

hedefler ve valiliğin vurguları:

Şırnak Valiliği, yaygın katılımın amacını gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik farkındalığı güçlendirmek olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gençlerimizin bilim, teknoloji ve milli teknoloji yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin öncülüğündeki bu katılımın, öğrencilerin ufkunu genişletmesi, yeni projelere ilham vermesi ve geleceğin teknoloji üreticileri olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

ŞIRNAK’TAN 7 BİN 592 ÖĞRENCİ İLE 690 ÖĞRETMEN, BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN BULUŞMA NOKTASI...

ŞIRNAK’TAN 7 BİN 592 ÖĞRENCİ İLE 690 ÖĞRETMEN, BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN BULUŞMA NOKTASI TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA KATILDI. ŞIRNAK VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONLA BİNLERCE GENÇ, TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ YENİ GELİŞMELERİ YAKINDAN GÖRME VE FARKLI PROJELERİ YERİNDE İNCELEME FIRSATI BULDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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