Porec'te finali kazanıp kürsünün en üstüne çıktı

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Şırnaklı milli boksör Pınar Benek 57 kilo kategorisinde final maçını kazanarak altın madalya elde etti. Organizasyon 16-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Benek, turnuva boyunca dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

turnuva süreci ve final maçı:

Türkiye kafilesinin içinde yer alan 20 kişilik milli takım arasındaki Benek, ön eleme ve yarı final maçlarındaki sonuçlarla finale yükseldi. Finalde Fransız rakibi Maloe Teresi ile karşılaşan Benek, mücadeleyi lehine çevirerek altın madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma boyunca teknik ve taktik disiplinini koruyan sporcu, puanlama ve baskı yönetiminde üstünlük sağladı.

şehir ve ülke için önemi:

Bu zafer, Benek'in kariyerine önemli bir uluslararası başarı daha eklerken memleketi Şırnak ve milli takım adına da gurur kaynağı oldu. Elde edilen derece, genç sporcuların ve yerel altyapının uluslararası sahnedeki temsil gücünü gösterirken, Türk boksunun U23 kategorisindeki rekabetçiliğini de ortaya koydu.

Turnuva boyunca kaydedilen bu başarı, Benek için hem kişisel bir kilometre taşı hem de milli takımın kısa vadeli hedeflerine katkı sağlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA RİNGE ÇIKAN ŞIRNAKLI MİLLİ BOKSÖR PINAR BENEK, 57 KİLODA FRANSIZ RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI. ALTIN MADALYAYI BOYNUNA TAKAN BAŞARILI SPORCU, ŞIRNAK’A VE TÜRKİYE’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.