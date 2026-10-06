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Şırnak’ta acil sağlık yönetimi: müdahale süreleri ve koordinasyon masaya yatırıldı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki toplantıda acil çağrı karşılama, istasyon operasyonları ve sevk zinciri ele alındı; sahadaki ihtiyaçlar için adımlar planlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak’ta acil sağlık yönetimi: müdahale süreleri ve koordinasyon masaya yatırıldı

Toplantı ve amaç:

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nde, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Leyla Acar başkanlığında il genelindeki acil sağlık hizmetlerinin durumu ve sahadaki süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının temel hedefi, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vakalara müdahale sürelerini minimuma indirmek olarak belirlendi.

Saha ve komuta merkezinde değerlendirilen başlıklar:

Toplantıya, il genelinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumluları ile Komuta Kontrol Merkezi personeli katıldı. Görüşülen ana konular arasında acil çağrı karşılama süreçleri, istasyonların operasyonel verimliliği, sahadaki personelin karşılaştığı aksaklıklar ve sevk zincirinin yönetimi yer aldı. Ayrıca vakaların hastanelere nakil süreçlerinde yaşanan koordinasyon sorunları detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Değerlendirme ve takip adımları:

Toplantıda öne çıkan ihtiyaç ve aksaklıklar doğrultusunda, müdahale sürelerini kısaltmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çözüm önerileri üzerinde duruldu. Leyla Acar, acil sağlık personelinin 7 gün 24 saat esasına göre zamana karşı görev yaptığını vurgulayarak vatandaşlara sunulan hizmetin hızlı, güvenli ve aksamasız sürmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Acar, sahadaki ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımların atılacağını söyleyip, personele özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Toplantı, istasyon sorumluları ve Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının görüş ve önerilerini sunmasının ardından, karşılıklı fikir alışverişi ve takip edilecek adımların belirlenmesiyle sonlandırıldı. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle müdahale ve sevk süreçlerinde iyileşme hedefleniyor.

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE, SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ACAR BAŞKANLIĞINDA İL...

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE, SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ACAR BAŞKANLIĞINDA İL GENELİNDEKİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMUNU VE SAHADAKİ SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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