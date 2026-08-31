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Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

Volkan Sazak başkanlığında yapılan ağustos güvenlik toplantısında il emniyet yöneticileriyle asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı güvenlik toplantısında il genelindeki asayiş ve güvenlik durumları ele alındı.

Toplantı katılımcıları:

Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Katılımcılar, sahada yürütülen çalışmalar ve koordinasyon süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşülen konular:

Toplantıda kent genelindeki güvenlik çalışmaları ve asayişe ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımlar ele alındı.

Yetkililer, yapılan değerlendirmelerin uygulamaya aktarılması ve il genelinde asayişin korunması konusunda iş birliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.

ŞIRNAK EMNİYET MÜDÜRÜ VOLKAN SAZAK BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN AĞUSTOS AYI GÜVENLİK TOPLANTISI’NA İL...

ŞIRNAK EMNİYET MÜDÜRÜ VOLKAN SAZAK BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN AĞUSTOS AYI GÜVENLİK TOPLANTISI’NA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI, ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İLÇE EMNİYET AMİRLERİ KATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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