Dolar 48,2566 +0,06%
Euro 56,0148 +0,26%
Bist 14.343,91 -2,03%
Altın Gram 6.972,22 -0,79%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,07 +2,26%
--°

Şırnak'ta jandarmadan kapsamlı kaçakçılık operasyonu

Şırnak'ta 24-30 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon 645 bin 100 lira olan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şırnak'ta jandarmadan kapsamlı kaçakçılık operasyonu

Operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 202 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Tespit edilenler arasında 40 bin 964 paket sigara, 449 adet elektronik sigara, bin 733 adet sigara filtresi/kâğıdı, 139 kilo nargile tütünü ve 180 adet puro bulunuyor.

Ayrıca operasyonlarda 55 adet cep telefonu, 2 bin 338 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 484 adet muhtelif yedek parça, bin 150 adet muhtelif giyim-süs eşyası ele geçirildi. Diğer ürünler arasında 141 adet mutfak eşyası, 571 adet muhtelif ev büro malzemesi, 99 adet elektrikli ve elektronik eşya, bin 738 adet kozmetik malzeme ve 48 kilo muhtelif gıda yer aldı.

gözaltılar ve yasal süreç:

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon 645 bin 100 lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 202 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ŞIRNAK&#039;TA SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 23 MİLYON...

ŞIRNAK'TA SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 23 MİLYON 645 BİN 100 LİRAYI BULAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 202 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'da park halindeki otomobile açılan kapı motosikleti devirdi: 2 yaralı
images

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralan...
images

Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı
images

Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Salihli Belediyespor güven tazeledi; Hoze ile hedef şampiyonluk

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı