Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

şırnak'ta düzenlenen operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 0,30 gram eroin, 7,35 gram metamfetamin, 0,58 gram kokain, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia ve 57 adet elektronik emtia yer aldı.

soruşturma ve işlem:

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ŞIRNAK'TA ASAYİŞ, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON 500 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLİDİ.