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Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta 24-30 Ağustos'ta düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi, 57 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 8,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

şırnak'ta düzenlenen operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 0,30 gram eroin, 7,35 gram metamfetamin, 0,58 gram kokain, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia ve 57 adet elektronik emtia yer aldı.

soruşturma ve işlem:

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ŞIRNAK&#039;TA ASAYİŞ, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON 500 BİN...

ŞIRNAK'TA ASAYİŞ, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON 500 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLİDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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