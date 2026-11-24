Şırnak'ta öğretmenler günü törenleri gerçekleştirildi

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, valilik bahçesindeki anma töreni ve 15 Temmuz Kongre Merkezi'ndeki programla kutlandı. Etkinliklere öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı ve devamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

törenin akışı:

Valilik bahçesindeki çelenk sunumunun ardından kutlama programı 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde sürdü. Program kapsamında aday öğretmenler yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı. Ayrıca Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi katılımcılardan beğeni topladı. Etkinlik, hem resmi konuşmalar hem de kültürel sunumlarla birleşti.

yetkililerin mesajları:

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini inşa eden kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Ekici, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran kişiler olmadığını, çocukların karakterini ve yönünü belirleyen rehberler olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlattı. Konuşmasında fedakârlık ve sorumluluk temasına değinerek tüm öğretmenlere şükranlarını iletti.

Vali Ekici, Türkiye'nin ekonomik ve tarımsal başarısına ilişkin ifadeleri de paylaştı; ülkenin dünyanın 6'ncı büyük tarımsal üretim yapan ülkesi ve 16'ncı büyük ekonomisi konumuna gelmesinde eğitimcilerin katkısının büyük olduğunu söyledi ve öğretmenlerin sunduğu emeğin bu başarıların temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Eğitim altyapısına yönelik açıklamalarda bulunan Ekici, kentte eğitimde ilerlemenin öncelikli hedef olacağını belirterek, halen devam eden 17 tane okul inşaatı bulunduğunu açıkladı. Ekici, öğrencilerin fiziki ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek için İl Özel İdaresi kaynaklarının seferber edildiğini vurguladı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da törende öğretmenlerin bireylerin hayatında bıraktığı kalıcı izlere dikkat çekti. Yarka, öğretmenlerin emeklerinin tam olarak karşılanamayacağını, bir tebessümün veya nasihatın yıllar sonra bile etkisini sürdürebileceğini belirtti. "Bir öğretmenin emeği sadece sınıf ortamıyla sınırlı kalmaz, yetiştirdiği her öğrencinin hayatında yaşamaya devam eder" dedi ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Yarka konuşmasında atalarımızın "Bir harf öğretenin kırk yıl hatırı vardır" sözünü anımsatarak, eğitim camiasına gönülden teşekkür etti ve Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından sona erdi. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ, VALİLİK BAHÇESİNDE BULUNAN ATATÜRK BÜSTÜNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKAN CİRİT TARAFINDAN ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLADI