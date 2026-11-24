Şırnak’ta öğretmenler günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, valilik bahçesindeki tören ve ardından 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla kutlandı. Etkinliklere öğretmenler, öğrenciler ve kent protokolü katıldı; gün boyunca mesleğin önemine vurgu yapıldı.

Törenin başlangıcı ve aday öğretmenlerin yemini:

Günün ilk bölümü, valilik bahçesindeki Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Tören daha sonra 15 Temmuz Kongre Merkezinde sürdü; burada aday öğretmenler meslek hayatına adım atarak yemin etti. Ayrıca Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi programa renk kattı.

Vali ekici'nin mesajı ve eğitim yatırımları:

Programda konuşan Vali Birol Ekici, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak olmadığını, çocukların karakterini ve geleceğini şekillendiren en önemli rehberlerden biri olduğunu vurguladı. Ekici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlatarak öğretmenlere şükranlarını iletti. Vali Ekici ayrıca kentte yapımı devam eden 17 okul olduğunu kaydederek, Şırnak’ın önceliğinin eğitim altyapısının güçlendirilmesi olduğunu belirtti ve İl Özel İdaresi aracılığıyla tüm mali kaynaklarla eğitim camiasının yanında olacaklarının sözünü verdi.

Belediye başkanından öğretmenin izine dair vurgular:

Belediye Başkanı Mehmet Yarka konuşmasında öğretmenlerin insan hayatında silinmez izler bıraktığını söyledi. Yarka, öğretmen emeğinin sınıf duvarları arasında kalmadığını, yetiştirdikleri her öğrencinin yaşamında izlerinin devam ettiğini belirtti ve atalarımızın "Bir harf öğretenin kırk yıl hatırı vardır" sözünü anarak tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gün, aday öğretmenlerin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından sona erdi. Programa Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı