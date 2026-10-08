Şırnak’ta sporla buluştular: özel bireylerin paylaşım ve hareket günü

etkinlikte neler yaşandı:

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli bireyler, İl Müdürlüğüne bağlı spor salonunda bir araya geldi. Katılımcılar, antrenörler eşliğinde hazırlanan parkurlarda çeşitli fiziksel aktiviteler yaptı; denge, koordinasyon ve temel atletik becerileri içeren egzersizlerle hem eğlendi hem de yetkinliklerini sergiledi.

Etkinlik boyunca gözlemlenen en belirgin unsurlar arasında dayanışma, gülüş ve karşılıklı destek ön plandaydı. Sporun birleştirici gücü sayesinde katılımcılar sadece fiziksel hareket kazanmadı; sosyal etkileşim ve özgüven artışı da sağlandı.

amaç, faydalar ve gelecek planı:

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Spor Herkes İçin" anlayışıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin amacını özel bireylerin sosyal hayata entegrasyonu ve fiziksel gelişimlerine katkı olarak açıkladı. Düzenleyiciler, benzer programların devam edeceğini bildirirken, düzenli sporun motor beceri, ruh sağlığı ve toplumsal katılım üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti.

Bu tür organizasyonlar, yerel ölçekte katılımcıların günlük yaşamını zenginleştirmenin yanı sıra toplumda farkındalık yaratıyor. Şırnak’ta gerçekleştirilen gün, sporun engelleri azaltma ve ortak alan yaratma potansiyelinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

ŞIRNAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN ÖZEL BİREYLER, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SPORTİF FAALİYETLERLE DOYASIYA EĞLENDİ.