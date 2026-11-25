Şırnak'ta dijital sayaç uygulaması başladı:

Şırnak Belediyesi, kentte su kaynaklarının korunması ve altyapının modernizasyonu amacıyla Dijital Su Sayaçları Projesini hayata geçirdi. Projenin ilk saha montaj çalışmaları, Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutları bölgesinde başlatıldı. Belediye yetkilileri, yeni sistemle su yönetiminin teknolojik altyapıya taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ne değişecek:

Yeni dijital sayaçlar sayesinde su tüketimi anlık ve düzenli olarak izlenebilecek; böylece verilere dayalı karar alma süreçleri güçlenecek. Sistem, verimli, şeffaf ve sürdürülebilir su kullanımına katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca kullanımdaki dalgalanmalar ve olası kaçaklar daha hızlı tespit edilerek müdahale süresi kısalabilecek.

Saha uygulaması ve beklentiler:

İlk montajların Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutları'nda başlamasıyla proje saha uygulamasına geçti. Şırnak Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden çalışmanın başladığını duyurdu ve projenin kent genelinde su yönetimini modernize edeceğini vurguladı. Belediye, dijital sayaçların devreye alınmasıyla altyapı hizmetlerinde verimlilik artışı, veri doğruluğunda iyileşme ve su kaynaklarının daha kontrollü kullanımı bekliyor.

Önümüzdeki dönemde sistemin kent geneline yaygınlaştırılması planlanırken, elde edilecek tüketim verileri belediyenin bakım-onarım, planlama ve tasarruf politikalarını şekillendirecek önemli bir kaynak olacak. Bu adım, Şırnak’ın belediye hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlaması açısından da dikkat çekiyor.

ŞIRNAK BELEDİYESİ, SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASI VE KENTTEKİ SU ALTYAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ AMACIYLA DİJİTAL SU SAYAÇLARI PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ. PROJENİN İLK MONTAJ ÇALIŞMALARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDEKİ MADEN AFET KONUTLARI BÖLGESİNDE BAŞLADI.