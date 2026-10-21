Şırnak'ta tıp eğitimi için adım: tıp fakültesi ve eğitim hastanesi hedefi

Arslan Tatar, YÖK Başkanı ile Şırnak'ın eğitim ve sağlık altyapısını görüştü

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile yaptığı görüşmede, ilin yükseköğretim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik talepleri iletti. Toplantıda öncelik olarak Şırnak Üniversitesi bünyesinde bir tıp fakültesi kurulması vurgulandı.

Tıp fakültesi talebi:

Görüşmede, tıp fakültesinin açılmasının üniversitenin akademik kapasitesini artıracağı ve ilin kendi kaynaklarıyla nitelikli hekim yetiştirmesine katkı sağlayacağı üzerinde duruldu. Talep, bölgedeki sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi ve ileri düzey sağlık hizmetlerine erişimin yerel olarak sağlanması hedefiyle yenilendi.

Hastanenin dönüşümü:

Toplantıda ayrıca 500 yataklı Devlet Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması gündeme geldi. Bu değişikliğin, hastanede görev yapacak uzman sayısının artması, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin entegre yürütülmesi ve hastalara ileri düzey hizmet sunulması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, amaçlarının hem üniversitenin akademik niteliğini yükseltmek hem de bölge halkının ileri düzey sağlık ihtiyaçlarını kendi memleketlerinde karşılayabilmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Görüşmenin, konuların takip edilmesi ve somut adımların atılması yönünde bir başlangıç niteliği taşıdığı kaydedildi.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR (SOLDA), YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’I ZİYARET EDEREK, KENTTE TIP FAKÜLTESİ KURULMASI VE 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİNİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KONULARINI GÖRÜŞTÜ.