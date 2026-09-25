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Şırnak'ta Türkiye Sohbetleri: başdanışmanlar sivil toplumla buluşuyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ile Ayhan Oğan, Şırnak'ta düzenlenecek 'Türkiye Sohbetleri' programında sivil toplum ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Elif Demir

Şırnak'ta Türkiye Sohbetleri: başdanışmanlar sivil toplumla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı heyeti şırnak'ta:

Cumhurbaşkanı başdanışmanları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, çeşitli program ve etkinlikler için Şırnak'a geldi.

Karşılama ve program akışı:

Heyet, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından kente geçti. yetkililerden edinilen bilgiye göre heyet, Şırnak Öğretmenevinde düzenlenecek olan 'Türkiye Sohbetleri Programı' kapsamında programını sürdürecek.

Gündem değerlendirmeleri ve buluşmanın hedefi:

Program çerçevesinde heyetin sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ziyaret, merkez yönetimin yerel aktörlerle doğrudan diyalog kurma amacını taşıyor ve görüş alışverişine odaklanacak.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI AHMET SELİM KÖROĞLU İLE AYHAN OĞAN, ŞIRNAK’TA DÜZENLENECEK &quot;TÜRKİYE...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI AHMET SELİM KÖROĞLU İLE AYHAN OĞAN, ŞIRNAK’TA DÜZENLENECEK "TÜRKİYE SOHBETLERİ" PROGRAMINA KATILMAK ÜZERE KENTE GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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