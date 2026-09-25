Şırnak'ta Türkiye Sohbetleri: başdanışmanlar sivil toplumla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı heyeti şırnak'ta:

Cumhurbaşkanı başdanışmanları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, çeşitli program ve etkinlikler için Şırnak'a geldi.

Karşılama ve program akışı:

Heyet, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından kente geçti. yetkililerden edinilen bilgiye göre heyet, Şırnak Öğretmenevinde düzenlenecek olan 'Türkiye Sohbetleri Programı' kapsamında programını sürdürecek.

Gündem değerlendirmeleri ve buluşmanın hedefi:

Program çerçevesinde heyetin sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ziyaret, merkez yönetimin yerel aktörlerle doğrudan diyalog kurma amacını taşıyor ve görüş alışverişine odaklanacak.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI AHMET SELİM KÖROĞLU İLE AYHAN OĞAN, ŞIRNAK’TA DÜZENLENECEK "TÜRKİYE SOHBETLERİ" PROGRAMINA KATILMAK ÜZERE KENTE GELDİ.