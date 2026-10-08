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Şırnak'ta üretime odaklı beceri eğitimi için yeni yol haritası

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şırnak'ta kursları, altyapıyı ve üretim odaklı beceri dönüşümünü yerinde inceleyip eylem planı belirledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şırnak'ta üretime odaklı beceri eğitimi için yeni yol haritası

Şırnak ziyaretinin amacı:

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şırnak'ta yürütülen yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini yerinde incelemek üzere kente geniş kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin odağında altyapının güçlendirilmesi, kursiyer taleplerinin değerlendirilmesi ve bölgeye uygun stratejilerin belirlenmesi vardı.

Program kapsamında Topoğlu, çalışmaların saha gerçekleriyle uyumunu değerlendirmek için ilk olarak Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile kent genelindeki projeler hakkında bilgi aldı. Görüşmede mevcut performans ve kalite artırma yolları ele alındı.

Koordinasyon toplantısında alınan kararlar:

Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen koordinasyon toplantısına ilçe millî eğitim müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda kurumların saha deneyimleri paylaşıldı, öncelikli ihtiyaçlar belirlendi ve yeni dönem hedefleri masaya yatırıldı.

Görüşmeler sonucunda, hayat boyu öğrenme imkanlarının ilin en uzak köşelerine kadar ulaştırılmasını sağlayacak eylem planı ve uygulama öncelikleri netleştirildi. İlçe yöneticilerinin saha geri bildirimleri planın şekillenmesinde belirleyici oldu.

Saha incelemeleri ve kursiyer buluşmaları:

Topoğlu, saha temasları kapsamında Cizre Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek derslik ve atölyeleri yerinde inceledi. Kursiyerler ve usta öğreticilerle bir araya gelerek vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Genel Müdür Topoğlu, yerinde üretim ve mesleki beceri dönüşümünün bölge ekonomisi ile istihdamı için kritik önem taşıdığına vurgu yaptı. Ziyaret boyunca tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üretim odaklı projeler için yeni yol haritasının belirlendiği kaydedildi.

Toplu değerlendirmeler, Şırnak'taki hayat boyu öğrenme sürecinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmaya yönelik somut adımlar atılacağını; kurs altyapısının güçlendirilmesi, eğitici kapasitesinin desteklenmesi ve üretime yönelik eğitimlerin önceliklendirilmesi gibi hedeflerin uygulanacağını işaret ediyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ EMRE TOPOĞLU, ŞIRNAK’TA YÜRÜTÜLEN YAŞAM...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ EMRE TOPOĞLU, ŞIRNAK’TA YÜRÜTÜLEN YAŞAM BOYU EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ. MERKEZ VE İLÇELERDEKİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİ, USTA ÖĞRETİCİLER VE KURSİYERLERLE BULUŞAN TOPOĞLU, BÖLGEDEKİ BECERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ÜRETİM ODAKLI PROJELER İÇİN YENİ YOL HARİTASININ BELİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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