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Şırnak'ta uzman eller: İstanbul'dan gelen profesörler anjiyo hizmetlerini güçlendiriyor

Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, İstanbul'dan gönüllü gelerek Şırnak Devlet Hastanesi'nde ileri düzey anjiyo müdahalelerine destek veriyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak'ta uzman eller: İstanbul'dan gelen profesörler anjiyo hizmetlerini güçlendiriyor

Şırnak'ta gönüllü sağlık desteği

İstanbul Biruni Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönüllü olarak gelerek kentte tedavi gören hastalara umut oldu. İki akademisyen, özellikle anjiyo ünitesinde yürütülen ileri düzey ve özellikli girişimsel işlemlerde sağlık ekibine doğrudan destek sağlıyor.

hangi işlemlere destek veriliyor:

Akademisyenlerin katkısı, uzmanlık gerektiren anjiyo müdahalelerinde ekip ile birlikte çalışmayı; zor vakalarda teknik danışmanlık ve uygulama desteği sunmayı kapsıyor. Yerel ekip, bu tür ileri girişimlerde sahada deneyim paylaşımı sayesinde hem uygulama kapasitesini güçlendiriyor hem de hasta bakım süreçlerinde güvenliği artırıyor. Destekte, hastane personelinin iş akışına uyumlu danışmanlık ve eğitimsel yaklaşımlar da yer alıyor.

milletvekilinin ziyareti ve değerlendirmesi:

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarla görüştü ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tatar, İstanbul'dan gönüllü destek veren profesörlere, hastane yönetimine ve sahada görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve tedavi görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gönüllü akademik katkı, Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına doğrudan etki ediyor. Bu tür iş birlikleri, yerel kapasitenin güçlendirilmesine ve ileri düzey tıbbi müdahalelerin sürdürülmesine olanak tanıyor; hastalar için daha erişilebilir ve güvenli bir bakım ortamı oluşturuyor.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK TEDAVİ GÖREN...

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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