sırp izci kulübünden barü'ye teşekkür ziyareti

sırbistanlı izci kulübü barın üniversitesine teşekkür belgesi verdi

Sırbistan’da faaliyet gösteren Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic, Bartın Üniversitesi (BARÜ) kampüsünü ziyaret etti. Ziyaret, BARÜ’nün Erasmus+ KA152 kapsamında kurum ortaklığıyla yürütülen projelere sağladığı katkılar nedeniyle gerçekleştirildi.

tamamlanan projeler:

Bartın Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve bölgedeki gençlik değişimini hedefleyen iki proje başarıyla tamamlandı: "Digital Detox" (2024) çalışması Niš kentinde; "Back to Nature" (2025) etkinliği ise Zlatibor bölgesinde gerçekleştirildi. Projelerin koordinasyonunu Spor Bilimleri Fakültesi’nden Arş. Gör. Ayşe Kübra Aktaş üstlendi.

teşekkür ve iş birliği değerlendirmesi:

Görüşme sırasında İzci Kulübü Başkanı Petrovic, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi takdim etti. Ziyarette projelerde elde edilen deneyimler ve olası yeni iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu; hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde düzenlenebilecek etkinlikler değerlendirildi.

Rektör Akkaya, kulübün nazik ziyaretine ve yakın ilgisine yönelik teşekkürünü iletti. Kulüp Başkanı Petrovic de misafirperverlik ve ortak çalışmalardaki destek için Rektör Akkaya’ya teşekkür etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) ERASMUS+ KA152 KAPSAMINDAKİ PROJELERE SUNDUĞU KATKILAR DOLAYISIYLA SIRBİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN DJUKA DİNİC İZCİ KULÜBÜ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.