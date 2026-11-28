Sis altında İstanbul'un sabah görüntüleri

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin bazı bölgelerinde belirgin görsel etkiler yarattı. Özellikle Arnavutköy ilçesinde sisin yoğunlaştığı ve bazı noktalarda görüş mesafesinin düştüğü gözlendi. Bölgedeki çekimler, sabahın beyaz örtüyle kaplandığı anları kayda geçirdi.

Arnavutköy'de görüş düşüklüğü:

Arnavutköy çevresinde ortaya çıkan sis tabakası, kıyı çizgileri ve yerleşim alanlarında örtüleyici bir etki oluşturdu. Yerel görüntülerde, özellikle alçak ve açık alanlarda görüşün yer yer azaldığı, sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiği görüldü.

Dron görüntüleri: uçakların sis arasından geçişi:

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bölgeyi saran sis bulutları arasından geçen uçakların siluetleri göze çarpıyor. Görüntülerde uçakların sis katmanlarını yararak ilerlediği ve havadan çekilen sahnelerin sisin yoğunluğunu net biçimde yansıttığı kaydedildi. Bu görseller, sabahın atmosferik koşullarını somutlaştırdı.

Yayınlanan görüntüler, İstanbul sabahındaki sisin yerel ölçekteki etkisini ortaya koyuyor; bölgedeki atmosferik değişimlerin takip edilmesiyle benzer durumların seyrine ilişkin görsel kayıtlar elde edilmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU. ÖZELLİKLE ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SİS NEDENİYLE BAZI NOKTALARDA GÖRÜŞ MESAFESİ OLDUKÇA DÜŞTÜ. SİS BULUTLARI ARASINDAN GEÇEN UÇAKLAR İSE DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.