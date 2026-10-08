Sis Dağı Yaylası'nda kamyonet 30 metre yuvarlandı: dört kişi yaralandı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası’nda bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza ve yaralılar:

Alınan bilgiye göre, G.Ü. (39) idaresindeki 28 AVV 335 plakalı kamyonet, pazar yerinden Şalpazarı istikametine ilerlerken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki yola yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü G.Ü. ile H.Ü. (71), A.Ş. (75) ve A.B. (64) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Durumu ağır olan H.Ü., helikopter ambulansla alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledildi. Diğer yaralılar ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Helikopter ambulansın görevlendirilme saati 12.48 olarak bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA BUGÜN SAAT 12.30 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, SİS DAĞI YAYLASI’NDA G.Ü. (39) YÖNETİMİNDEKİ 28 AVV 335 PLAKALI KAMYONET, PAZAR YERİNDEN ŞALPAZARI İSTİKAMETİNE İLERLEDİĞİ SIRADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK YAKLAŞIK 30 METREDEN AŞAĞIDAKİ YOLA YUVARLANDI.