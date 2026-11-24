Sis içinde kaybolan tarihi siluetler

Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır kent merkezi yoğun sis tabakasının etkisi altına girdi. Sis, sürücülere zorluk yaşatırken, şehrin çok katmanlı tarihini taşıyan yapılar adeta bir manzara gösterisine dönüştü. O anlar dronla görüntülendi ve şehir genelinden etkileyici kareler kaydedildi.

unesco mirası ve öne çıkan yapılar:

Merkez Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile İçkale yerleşkesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve Diyarbakır Müzesi sisle kaplandı. Ayrıca Dört Ayaklı Minare, Şeyh Mutahhar Camii, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi sisin içinde silüet oluşturdu. Keçi Burcu ve Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Köprü ise sonbaharın renk tonlarıyla birleşerek görsel bir şölen sundu.

ziyaretçiler ne dedi:

Şehri gezmeye gelen yerli turistler manzaradan etkilendi. İstanbul'dan gelen Gizem Onar, "Sonbaharın havası var. Mutluyuz, geziyoruz. Hava çok güzel. Soğuk olur diye bekliyorduk ama tam gezilecek hava var. Güzel eğleniyoruz, geziyoruz" dedi. İzmir'den gelen Figen Kazanova ise "Buralar çok güzel. İnsanlar candan, iyi niyetli, güler yüzlü. Sevdik, beğendik. İlk defa Diyarbakır’a ve Güneydoğu turuna çıktık. Çok güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

33 medeniyetin eserleri sis içinde seyirlik manzara sundu