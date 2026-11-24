Sis kenti kapladı

Diyarbakır sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sis tabakasıyla örtüldü. Kent genelinde görüş mesafesi düşerken, sis sürücülere zor anlar yaşattı; aynı zamanda tarihi yapıların siluetleri ortaya çıkarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Sur ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri sisin etkisiyle gizemli bir görünüme büründü. İçkale yerleşkesindeki Hz. Süleyman Camii, Diyarbakır Müzesi, Dört Ayaklı Minare, hemen yanındaki Şeyh Mutahhar Camii, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi gibi yapılar da sisle kaplanarak kent sakinleri ve ziyaretçiler için seyirlik sahneler sundu.

Tarih ve doğanın birleştiği görüntüler

Kent siluetindeki diğer simgelerden Keçi Burcu ile On Gözlü Köprü ve Dicle Nehri üzerindeki aks, sonbaharın sarı-turuncu tonlarıyla birleşince görsel bir şölen ortaya çıktı. Nehir kıyısındaki ağaçların renkleri ve sisin yarattığı yumuşak ışık fotoğrafçılar ve gezenler için cazip kareler oluşturdu.

İstanbul'dan tura katılan ve arkadaşlarıyla Diyarbakır'ı gezen Gizem Onar, "Sonbaharın havası var. Mutluyuz, geziyoruz. Hava çok güzel. Soğuk olur diye bekliyorduk ama tam gezilecek hava var. Güzel eğleniyoruz, geziyoruz" dedi. İzmir'den gelen Figen Kazanova ise, "Buralar çok güzel. İnsanlar candan, iyi niyetli, güler yüzlü. Sevdik, beğendik. İlk defa Diyarbakır’a ve Güneydoğu turuna çıktık. Çok güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun sis, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olsa da kent merkezindeki tarihi ve doğal dokunun ön plana çıkmasını sağladı. Gün ilerledikçe sisin dağılmasıyla mekanların ayrıntıları yeniden belirginleşti ve ziyaretçilere hem mistik hem de estetik açıdan zengin bir deneyim sundu.

KENTİN DİĞER SİMGELERİNDEN KEÇİ BURCU VE AYNI GÜZERGAHTA DİCLE NEHRİ ÜZERİNDEKİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ, SONBAHARIN RENK TONLARI İÇİNDE SEYRİNE DOYULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.