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Sisle örülen sonbahar: Erzincan dağlarında kartpostallık görüntüler

Erzincan'da yüksek kesimleri kaplayan yoğun sis, sonbaharın sararan bitki örtüsüyle kaynaşarak dağ ve vadilere kartpostallık, masalsı görüntüler sundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Sisle örülen sonbahar: Erzincan dağlarında kartpostallık görüntüler

Sis tabakası doğaya masal kattı:

Erzincan çevresindeki yüksek kesimlerde görülen yoğun sis, sonbaharın sararan bitki örtüsüyle birleşerek bölgeyi masalsı bir atmosfere bürüdü. Dağ sıraları ve vadiler, sisin hareketiyle aralıklı görünümler sunarken izleyenlere farklı perspektifler yarattı.

Yoğunluğun yer yer arttığı gözlemlenen sis, dağların arasında ilerleyerek gölge ve ışık oyunları oluşturdu. Bu durum, alandaki renklerin solgun tonlarını daha belirgin hale getirirken doğanın detaylarını fotoğrafçılar için ideal karelere dönüştürdü.

Doğa ve fotoğraf tutkunları için çekim fırsatı:

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, hem bölge sakinlerinin hem de doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Sisle kaplı yamaçlar ve sararmış bitki örtüsü, farklı mevsim geçişlerinin izlerini taşıyan estetik kompozisyonlar sundu.

Kaydedilen görüntülerde sisin dağ vadilerinde oluşturduğu ilerleyiş, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Özellikle sabah ve akşamın ilk saatlerinde oluşan bu atmosfer, bölgenin doğal dokusunu vurgulayan etkileyici kareler ortaya çıkardı.

ERZİNCAN’DA SİS BULUTLARI DOĞAYI MASALSI GÖRÜNÜME BÜRÜDÜ

ERZİNCAN’DA SİS BULUTLARI DOĞAYI MASALSI GÖRÜNÜME BÜRÜDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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