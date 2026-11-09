Şişli Kuştepe'de art arda patlayan aydınlatma direği sokağı karanlığa gömdü

Olayın gelişimi:

Olay, akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası direkte kısmi yanma gözlendi ve olay yerinde aydınlatma kesildi; sokak kısa sürede karanlığa gömüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında polis ve itfaiye yer aldı. Polis ekipleri, yere düşen ve tehlike arz eden kablolar nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye alevleri büyümeden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

hasar ve vatandaş tepkileri:

Patlamalar sırasında bir araçta küçük çaplı hasar oluştuğu bildirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle sokakta yaşayanlar ve çevredekiler sokağa dökülerek durumdan şikâyet etti; vatandaşlar kesintinin bir an önce giderilmesini istedi.

Olay anına ilişkin görüntüler bazı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyaya yansıyan görüntüler patlamaların tekrarlandığını ortaya koydu. Görgü tanıkları panik yaşandığını ve kısa süreli karanlık nedeniyle bölgedeki trafik ve günlük yaşamın etkilendiğini aktardı.

ekiplerin çalışması ve sonrası:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmi yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini sürdürdü ve ilgili birimler, düşen kabloların güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından enerji sağlayıcı ekiplerin müdahalesinin beklendiği, ekiplerin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği bildirildi.

ŞİŞLİ’DE AYDINLATMA DİREĞİ DEFALARCA PATLADI SOKAK KARANLIĞA GÖMÜLDÜ