Şişli'de akşam fırtınası yolları göle çevirdi, onlarca araç mahsur kaldı

Sağanak ve fırtına şişli'de etkili oldu:
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, Şişli'de yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bölgedeki bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.
Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyon patlaması:
Kadırgalar Caddesi'nde meydana gelen kanalizasyonun patlaması sonucu yollar göle döndü ve onlarca araç suyun ortasında kaldı.
Ulaşım ve günlük yaşam etkisi:
Yağışın ve taşan altyapının etkisiyle bölgedeki ulaşımda aksama yaşandı; akşam saatlerinde şehir içi trafiği ve günlük hayat olumsuz etkilendi.
İSTANBUL ŞİŞLİ’DE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA ETKİLİ OLURKEN, KANALİZASYONLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.
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