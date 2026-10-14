Şişli'de akşam sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

Şişli'de akşam sağanak ve fırtına

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bölgedeki yoğun yağış sırasında Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyon patladı ve su baskınlarına yol açtı.

Kanalizasyonun taşması ve etkileri

Kanalizasyonun patlamasıyla cadde kısa sürede suyla doldu ve yollar göle döndü. Özellikle Kadırgalar Caddesi'nde birçok araç su içinde kaldı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ulaşımda aksama

Yağış nedeniyle bölgedeki ulaşım aksadı ve cadde üzerindeki trafik etkilendi. Yaşanan su baskınları, günlük yaşamı aksattı ve bölge geçici olarak olumsuz etkilendi.

Şişli yollar göle döndü, onlarca araç suda kaldı