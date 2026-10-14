Şişli'de Aynur Kanbur davası başladı, tutuklu sanıkların tutukluluğu sürüyor

Davanın açılışı ve mahkeme süreci:

İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Aynur Kanbur ile ilgili dava, İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava, Kanbur'un “Mezdeke” dans grubu üyesi olmasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Duruşmada sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar ve Serdar Kar tutuklu olarak hazır bulunurken, dosyada ismi geçen diğer şüpheli Yüksel Kar firari olduğu için duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Bülent Gündüz için ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi. Duruşma sonunda heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası salon dışında taraflar arasında gerginlik yaşandı; mağdur yakınları ile karşı taraf avukatları arasında sözlü tartışma oldu ve mağdur yakınları sakinleştirildi.

Sanıkların savunmaları:

Bülent Gündüz duruşmada olayın gelişimini ayrıntılı şekilde anlattı ve cinayeti işlediğini kabul ederek, kimsenin kendisini azmettirmediğini savundu. Gündüz, Kanbur'u bir kez daha konuşmak için takip ettiğini, olay günü kapıya paket bahanesiyle gittiğini, balkonda gördüğü Aynur Kanbur ile konuşma ihtiyacı hissettiğini belirttiğini söyledi. Tartışma sırasında belindeki silahı çekip ateş ettiğini ifade eden Gündüz, olayı planladığını değil, tartışma anında silahını kullandığını iddia etti.

Gündüz hakkında ayrıca duruşmada ruhsatsız silah bulundurma iddiası da aktarıldı; savunmasında ise herhangi bir azmettirme iddiasını reddetti.

Serdar Kar hakkındaki suçlamaları tamamen reddetti. Olayla herhangi bir bağlantısı olmadığını, dosyaya isminin nasıl girdiğini anlamadığını söyledi. HTS kayıtlarında telefonunun kapalı görünmesine ilişkin olarak, o dönemde yaşadıkları bölgede baz istasyonu nedeniyle kayıtların yanıltıcı olabileceğini savundu. Kar, Bülent Gündüz ile mesajlaşmaları olduğunu kabul etti ancak bunların içeriğinin suçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtti. Ayrıca miras iddialarının sonradan dosyaya girdiğini ve ailelerine ait arazilerle ilgili paylaşım ve gelirlerin eğitim amaçlı kullanıldığından bahsetti.

Fazlı Kar da üzerine atılı suçları kabul etmedi; kendisinin cinayetle herhangi bir bağlantısı olmadığını, Bülent ile akrabalık bağı bulunduğunu ancak azmettirmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ileri sürdü. HTS kayıtlarında bulunduğu konumlara dair karmaşık beyanlar verdiğini belirten Kar, hayatı boyunca mağdur aileyle doğrudan iletişim kurmadığını tekrarladı.

Müştekinin ifadeleri ve aile iddiaları:

Maktulün kardeşi Dilek Yıkmış, duruşmada söz alarak kardeşinin mesleği nedeniyle hedef gösterildiğini ve ailenin onurunun zedelendiğini dile getirdi. Yıkmış, kardeşinin hem dans hocası hem de balerin olduğunu, suçlamalara ve küçük düşürücü ithamlara rağmen ailenin sicilinde herhangi bir suça rastlanmadığını savundu. Kardeşinin öldürüldüğü sırada kapı eşiğinde yaralandığını, kaçmaya çalıştığını fakat yere düşürüldüğünü, üzerine sekiz kurşun daha sıkıldığını anlattı. Son olarak, kafasından çıkan son kurşunu polise verdiğini söyledi.

Yıkmış, ailenin bazı fertlerini hedef gösteren yönlendirmeler olduğunu, Bayram Kanbur'un ise bazı şahısları kışkırttığını iddia etti. Dilek Yıkmış, davanın doğru şekilde yürütülmesini ve gerçeğin ortaya çıkmasını talep etti; mağdur yakınları olarak kimsenin mağduriyetinden zafer çıkarılmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda mevcut delil ve savunmalar ışığında tutuklu sanıkların serbest bırakılmasına yer olmadığına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava süreci ilerledikçe yeni duruşma tarihleri ve iddianamedeki ayrıntılar mahkeme tutanaklarına yansıyacak.

Aynur Kanbur cinayeti davasının görülmesine başlandı: Tutuklu sanıkların tutukluluk hali devam edecek