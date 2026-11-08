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Şişli'de çöpte bulunan saatli maket bomba kısa süreli paniğe yol açtı

Şişli Fulya Mahallesi'nde çöp kenarında saatli dinamit görünümlü cisim paniğe neden oldu; polis ve bomba imha ekipleri müdahale etti, cisim maket çıktı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 01:11

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 02:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şişli'de çöpte bulunan saatli maket bomba kısa süreli paniğe yol açtı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi'nde meydana geldi. Çöp kenarında, üzerinde saat bulunan ve dinamit lokumuna benzer bir cismi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önce çevrede güvenliği sağladı.

Polis ve bomba imha müdahalesi:

Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı ve konuya uzman ekip sevk etti. Bomba imha ekibi sahaya gelerek, koruyucu kıyafet giyen uzmanın gözetiminde detaylı inceleme yaptı.

İnceleme ve sonuç:

Yapılan kontrolde, saatli dinamit benzeri cismin bir maket olduğu; üzerindeki zamanlayıcının ise bir oyuncak alarmlı saat olduğu tespit edildi. Maket, detaylı inceleme için alınırken, polis ekipleri güvenlik şeridini kaldırdı ve çevrede hayat normale döndü.

ŞİŞLİ’DE ÇÖP KENARINDAKİ MAKET SAATLİ DİNAMİT PANİĞE SEBEP OLDU

ŞİŞLİ’DE ÇÖP KENARINDAKİ MAKET SAATLİ DİNAMİT PANİĞE SEBEP OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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