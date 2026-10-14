şişli’de hayatını kaybeden mezdeke üyesi aynur kanbur davası delil odaklı ilerliyor

duruşma İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı

Şişli Fulya'da 24 Mart 2016'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada yargılanan dört sanığın davası, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmada sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında savcılık, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca Bülent Gündüz hakkında ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep ediliyor.

iddianamedeki olay ve tanımlanan olay akışı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 24 Mart 2016 tarihinde, Şişli Fulya Mahallesi Nar Çiçeği Sokak önünde gerçekleştiği; hayatını kaybeden Kanbur'un 49 yaşında olduğu belirtildi. İddianamede olay günüyle ilgili olarak Gündüz'ün metrobüs yolculuğu ve zaman çizelgesi de yer aldı: 19.01'de Avcılar Metrobüs durağından bindiği, 19.47'de Mecidiyeköy'de indiği kaydedildi.

Soruşturmada sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay anındaki şüphelinin montuyla benzerliği ile kulak, yüz ve burun yapısının uyumlu olduğuna dair tespitler bulundu. İddianamede ayrıca Gündüz'ün olayı itiraf ettiği ve motivasyon olarak Kanbur'un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğunu söylediği ifade edildi.

Gündüz'ün anlatımına göre, daha önce Kanbur'un adresine gittiği, olay günü binaya yürüyerek yaklaştığı, balkonda Kanbur'u gördükten sonra diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı, Kanbur'un kendisini tanıyıp bağırması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiği iddia ediliyor. Olaydan sonra otobüsle Hisarüstü'ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra ise cinayette kullandığı silahı Emirgan'dan Kanlıca'ya giderken denize attığını söylediği kaydedildi. İddianamede ayrıca olay yerinde 11 Haziran'da keşif yapıldığı belirtildi.

telefon kayıtları ve bağlantılar:

Soruşturmadaki teknik incelemeler, sanıklar arasındaki iletişimi de gündeme taşıdı. İddianamede, Gündüz'ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibat halinde olduğuna dair telefon kayıtlarına atıfta bulunuldu. Serdar Kar'ın cinayetten hemen önce son görüşmeyi yaptığı ve ertesi gün saat 10.13'e kadar telefonunun kapalı olduğu, bu süre zarfında Gündüz'e iki mesaj gönderdiği belirtildi.

Diğer yandan iddianamede Yüksel Kar'ın olaydan üç gün önce ABD'ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı; olay sonrasında ise yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği bilgileri yer aldı.

Duruşma kaydı alınmaya ve iddianame kapsamındaki teknik deliller ile tanık beyanları üzerinden değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayeti sanıkları hakim karşısında