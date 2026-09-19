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Şişli'de motor alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Şişli Merkez Caddesi'nde saat 16.00'da seyir halindeki 34 EM 5618 plakalı otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yaralanma yok.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şişli'de motor alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Şişli'de seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuştu

Şişli Merkez Caddesi'nde öğleden sonra meydana gelen olayda, seyir halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

olayın gelişimi:

Yangın, saat 16.00 civarında gerçekleşti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki sürücüler ve yayalar önlem alırken, olay yerine gelen ekipler çalışmaya başladı. Yangının çıktığı araç, plakasıyla kayıtlara geçti; 34 EM 5618 plakalı otomobilin motor kısmında alevlenme görüldü.

müdahale ve hasar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Polis ekipleri ise cadde üzerindeki trafiği kontrollü olarak tek şeritten verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; resmi kayıtlara göre ölüm veya yaralanma olmadı. Araçta ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, soruşturma ve inceleme çalışmaları ilgili ekiplerce sürdürülüyor.

Şişli’de otomobil alev alev böyle yandı

Şişli’de otomobil alev alev böyle yandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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