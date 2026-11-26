Olayın ayrıntıları:

9 Kasım tarihinde Şişli'de gerçekleşen olayda, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26), çalışanların talebiyle lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin TL ödedi.

Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının iddia edildiği gibi işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine mağduriyetini bildirmek üzere emniyete başvurdu.

Kayıtlarda görülenler:

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, şüphelilerden birinin aracın lastiklerini incelediği anlar kaydedildi. Görüntülerde, çalışanların işlem yapılmadığı izlenimini veren tutumları ve konuşmaları yer aldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) 24 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken, kayıtlardaki görüntülerin dosyaya eklendiği ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ARACIN LASTİKLERİNİ İNCELEDİĞİ ANLAR YER ALDI.