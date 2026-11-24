kaza anı ve yer

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 NJ 6552 plakalı otomobilin aniden hareket ederek cadde üzerinde kurulan pazara girdiği belirtildi. Pazarda bulunan vatandaşlar, aracın beklenmedik hareketiyle kısa sürede panik yaşadı.

yaralanan kişi ve müdahale

Pazarda bulunan Salise S. (75) adlı kişi aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin bir anda hareket ederek pazara doğru ilerleyişi ve çevredeki vatandaşların şaşkınlık ve panik içindeki tepkileri yer alıyor. Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Şişli’de aracın pazara girdiği anlar kamerada