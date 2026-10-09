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Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

Mersin Erdemli'de Liparis 5'te 34 yaşındaki Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği anların site görüntüleri inceleniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Atilla Taş'ın 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, apartmanın 14. kat'ından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görüntü ve inceleme:

Olay yerinde güvenlik önlemi alındı ve polis ekipleri inceleme başlattı. İfadelere göre site görüntüleri elde edildi ve bu kayıtlar soruşturmanın önemli materyallerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı ve adli süreç başlatıldı.

Soruşturma ve cenaze:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer intihar üzerinde durduğunu bildirirken kesin sonuca otopsi ve soruşturma raporlarıyla ulaşılacağı kaydedildi. Ailenin yakın çevresine bilgi verildiği ve sürecin takip edildiği belirtildi.

Sezen Taş'ın cenazesinin bugün Mezitli ilçesinde son yolculuğa uğurlanmasının beklendiği aktarıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamaların beklenmeye devam edildiği bildirildi.

Şarkıcı Atilla Taş&#039;ın kızı hayatının hayatını kaybettiği site görüntülendi

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı hayatının hayatını kaybettiği site görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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