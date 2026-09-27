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Siteyi koruyan kedi hırsızlık girişimini engelledi

Küçükçekmece'de 4 kadın hırsız, 8 yıldır evde yaşayan hırçın kedinin saldırması sonucu daireye giremeyip kaçtı; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siteyi koruyan kedi hırsızlık girişimini engelledi

Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde bir site içinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 4 kadın hırsız, önce 10'uncu kattaki bir daireye girip işlerini bitirdikten sonra 12'inci katta bulunan Dada çiftinin evine yöneldi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek kapıyı açtıklarında beklenmedik bir direnişle karşılaştılar.

Kedinin müdahalesi:

Ev halkının 8 yıldır birlikte yaşadığı ve hırçınlığıyla bilinen ev kedisi, kapıyı açan şahıslara karşı dakikalarca saldırgan tavır sergiledi. Görgü ve kamera kayıtlarına göre kedi, hırsızların her kapı açışında pati darbeleri ile kişileri püskürttü. Şahıslar dört kez deneme yaptı, eldiven taktıkları ve sonrasında tekme attıkları anlar da belirlendi; tüm girişimler başarısız oldu.

Görüntüler ve süre:

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların binada yaklaşık 2 saat kaldığı ve kedinin yaklaşık 45 dakika boyunca mücadele ettiği görülüyor. Sonunda pes eden şahıslar binayı terk etti. Kayıtlarda, kadınların en sonunda giremeyeceklerini anlayıp kahkaha attıkları da yer alıyor.

Sahibinin açıklamaları ve yasal süreç:

Kedinin sahibi Bahar Dada, olayı öğrendikten sonra yönetimden güvenlik kameralarını istediğini ve izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu söyledi. Dada, ertesi gün eksilen bazı eşyalar fark ettiklerini belirterek durumu karakola taşıdıklarını ve şikayetçi olduklarını ifade etti. Sahibinin en büyük endişesi kedinin zarar görme ihtimaliydi.

Olay, site güvenliğinin ve komşuların dikkatinin önemini bir kez daha gösterirken; görüntüler, hem kedinin beklenmedik savunma refleksini hem de hırsızların planının nasıl sekteye uğradığını gözler önüne serdi. Yetkililerden gelecek olası bir işlem veya yakalama haberi bekleniyor.

HIRÇIN KEDİ MUCİZE

HIRÇIN KEDİ MUCİZE

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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