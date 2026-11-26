Sıtkı Olçar Çini Müzesi'nde 10'uncu yıl etkinliği

Geleneksel Kütahya çiniciliğine getirdiği özgün yorumla uluslararası alanda tanınan ve UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görülen merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın mirasını yaşatan Sıtkı Olçar Çini Müzesi, kuruluşunun 10'uncu yılında ilkokul öğrencilerini ağırladı. Vefatının 16'ncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ziyarette, müze yalnızca eserleri sergilemekle kalmadı; sanatçının gündelik yaşamına ait objelerle ziyaretçilere kapsamlı bir dışavurum sundu.

Okullar ve sergilenen koleksiyonlar:

Çağlayan Irmak İlkokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Özel Boğaziçi Koleji'nden gelen öğrenciler, müzeyi dolaşarak Sıtkı Olçar'ın eserlerini yakından inceledi. Müze koleksiyonunda yaklaşık 360 eser bulunuyor; bu dizin çini çalışmalarının yanında sanatçının fotoğrafları, kitapları, ödülleri ve günlük yaşamında kullandığı kişisel eşyaları da içeriyor. Böylece ziyaretçiler, sanatçının hem sanatsal üretimini hem de yaşam biçimini görme olanağı buldu.

Öğrenciler arasında en çok ilgi çeken çalışmaların başında hayvan figürlü çiniler geldi. Çocuklar, Sıtkı Olçar'ın doğadan beslenen tasarım dilini ve geleneksel Kütahya motiflerinin özgün yorumlarını merak ve dikkatle inceledi. Müzedeki sergiler arasında Kütahya'nın ilk kömürlü sinema makinesi de yer aldı; bu obje, ziyaretçilere yerel kültür tarihine dair farklı bir pencere sundu.

Eğitsel yön ve ziyaretin yankıları:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nida Olçar, müzenin kuruluş yıldönümünde çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Olçar, müzenin yalnızca çini eserlerinin sergilendiği bir mekân olmadığını, sanatçının doğayla iç içe yaşam biçiminin ve kişisel koleksiyonlarının da burada sergilendiğini vurguladı. Bu zenginlik, çocukların ilgisini artırırken bazı öğrencilerin hafta sonunda aileleriyle tekrar gelmek istemesine yol açtı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde müzeye gönderilen yapboz ve topaç hediye edildi. Bu küçük armağanlar, müzenin çocuklarla kurduğu etkileşimi güçlendirirken, geleneksel el sanatlarına yönelik merakı da teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sıtkı Olçar Çini Müzesi, sanatçının eserlerini ve kişisel koleksiyonlarını bir arada sunarak Kütahya'nın çini kültürüne yönelik hafızayı korumayı sürdürüyor. Kuruluşunun 10'uncu yılında gerçekleştirilen bu etkinlik, çini geleneğinin yeni kuşaklara aktarılmasında müzenin oynadığı rolü bir kez daha ortaya koydu.

GELENEKSEL KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİNE KAZANDIRDIĞI ÖZGÜN YORUMLA ULUSLARARASI ALANDA TANINAN VE UNESCO TARAFINDAN "YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ" UNVANINA LAYIK GÖRÜLEN MERHUM ÇİNİ SANATÇISI SITKI OLÇAR'IN SANAT MİRASINI YAŞATAN SITKI OLÇAR ÇİNİ MÜZESİ, KURULUŞUNUN 10'UNCU YILINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.