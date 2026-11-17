Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde kadavradan yapılan böbrek nakliyle 62 yaşındaki Meliha Köse'nin böbrek fonksiyonları yeniden çalışmaya başladı. Operasyon merkezdeki toplam böbrek nakli sayısını 37'ye yükseltti.

Operasyon ve hasta durumu:

Köse, yaklaşık beş yıldır diyaliz tedavisi görüyordu ve nakil öncesinde idrar çıkışı bulunmuyordu. Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen kadavradan naklin ardından günlük idrar çıkışı yeterli düzeye ulaştı ve böbrek fonksiyonları olumlu seyrediyor. Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi üzerine hasta taburcu aşamasına getirildi; taburculuk sonrası düzenli takipleri sürdürülecek.

Hastane yetkililerinin açıklamaları:

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, merkezde bugüne kadar 37'nci böbrek naklinin yapıldığını belirtti. Hekim kadrosundaki eksiklik nedeniyle bir süre nakil çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak ikinci bir hocanın ekibe katılmasıyla kadronun güçlendiğini ve nakil operasyonlarının yeniden başladığını ifade etti. Doğan, son birkaç ay içinde ikinci nakli gerçekleştirdiklerini ve Sivas ile çevre illerdeki böbrek hastalarına destek sunmayı sürdüreceklerini söyledi; operasyon ekibinde emeği geçen Hülya ve Süleyman başta olmak üzere tüm personele teşekkür etti.

Öğr. Gör. Dr. Hülya Yorulmaz, hastanın beş-altı yıldır rutin diyaliz programında olduğunu, nakil öncesinde idrar çıkışı bulunmadığını ancak naklin ikinci gününden itibaren idrar çıkışının başladığını aktardı. Yorulmaz, böbrek fonksiyonlarının olumlu seyrettiğini ve hastanın taburcu olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Aileden organ bağışı çağrısı:

Köse'nin kızı Sevgi Köse, annesinin nakil sonrası ilk 10 günü yoğun bakımda geçirdiğini, ikinci günden itibaren idrar çıkışının başladığını ve yürüme, yemek yeme gibi günlük aktivitelerinin normale döndüğünü anlattı. Sevgi Köse, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki hekimlere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vatandaşları organ bağışına daha duyarlı olmaya çağırdı.

Hastanın kendisi de sağlık çalışanlarına şükranını ileterek, "Benimle çok güzel ilgilendiler" dedi ve ekibe minnettarlığını ifade etti.

MELİHA KÖSE VE KIZI SEVGİ KÖSE