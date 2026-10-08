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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekçi tatbikatla afet hazırlığı güçlendi

SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen 2026 HAP tatbikatı, çok kurumlu katılımla müdahale kapasitesi ve koordinasyonunu pratiğe döktü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:41

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekçi tatbikatla afet hazırlığı güçlendi

tatbikatın kapsamı ve hedefleri:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 2026 Hastane Afet Planı (HAP) Tatbikatı, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla planlandı. Tatbikat, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesine odaklandı.

saha uygulamaları ve katılımcılar:

Tatbikata hastane yönetimi ve personelin yanı sıra Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da katıldı. Ayrıca destek veren kurumlar arasında Sivas İl İtfaiyesi, AFAD, UMKE ile İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi yer aldı. Çok kurumlu katılım, sahada görev, sorumluluk ve iletişim süreçlerinin eş zamanlı test edilmesine imkân verdi.

değerlendirme ve kazanımlar:

Tatbikat sürecinde, afet senaryolarına ilişkin müdahale adımları uygulandı ve süreçlerin etkinliği değerlendirildi. Uygulama esnasında görev dağılımları ile koordinasyon mekanizmaları test edilerek eksikler belirlendi ve iyileştirme alanları tespit edildi. Sonuç olarak, hastanenin afetlere hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi ve acil durumlarda daha hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedeflerine önemli katkı sağlandı.

Uygulamanın değerlendirme aşamasıyla tamamlandığı tatbikatta, yetkililer benzer çalışmaların düzenli şekilde sürdürüleceğini ve öğrenilenlerin planlara yansıtılacağını belirtti. Tatbikat, sağlık hizmetlerinin afet anında kesintiye uğramaması için yapılan hazırlıkların etkinliğini ortaya koydu ve kurumlar arası işbirliğinin önemini yeniden vurguladı.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SCÜ) HASTANESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AFET TATBİKATI GERÇEĞİNİ...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SCÜ) HASTANESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AFET TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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