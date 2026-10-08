Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekçi tatbikatla afet hazırlığı güçlendi

tatbikatın kapsamı ve hedefleri:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 2026 Hastane Afet Planı (HAP) Tatbikatı, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla planlandı. Tatbikat, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesine odaklandı.

saha uygulamaları ve katılımcılar:

Tatbikata hastane yönetimi ve personelin yanı sıra Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da katıldı. Ayrıca destek veren kurumlar arasında Sivas İl İtfaiyesi, AFAD, UMKE ile İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi yer aldı. Çok kurumlu katılım, sahada görev, sorumluluk ve iletişim süreçlerinin eş zamanlı test edilmesine imkân verdi.

değerlendirme ve kazanımlar:

Tatbikat sürecinde, afet senaryolarına ilişkin müdahale adımları uygulandı ve süreçlerin etkinliği değerlendirildi. Uygulama esnasında görev dağılımları ile koordinasyon mekanizmaları test edilerek eksikler belirlendi ve iyileştirme alanları tespit edildi. Sonuç olarak, hastanenin afetlere hazırlık düzeyinin güçlendirilmesi ve acil durumlarda daha hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedeflerine önemli katkı sağlandı.

Uygulamanın değerlendirme aşamasıyla tamamlandığı tatbikatta, yetkililer benzer çalışmaların düzenli şekilde sürdürüleceğini ve öğrenilenlerin planlara yansıtılacağını belirtti. Tatbikat, sağlık hizmetlerinin afet anında kesintiye uğramaması için yapılan hazırlıkların etkinliğini ortaya koydu ve kurumlar arası işbirliğinin önemini yeniden vurguladı.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SCÜ) HASTANESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AFET TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI.