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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni dönemde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni eğitim döneminde asayiş, trafik ve yurt çevresinde polis, Yunus timleri ve bekçilerle denetimler başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni dönemde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde güvenlik uygulamaları yoğunlaştırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulamaya konuldu. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak.

uygulamanın kapsamı:

Üniversite içinde ve yurt çevrelerinde denetimleri yürüten birimler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bulunuyor. Ekipler şüpheli şahıs ve araç kontrolleri yaparken, kampüs içindeki giriş-çıkış noktaları ve ortak kullanım alanları özel olarak izleniyor.

hedef ve devamlılık:

Gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu giriş-çıkış noktaları, yurt çevreleri ve ortak alanlarda meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadele hedefleniyor. Sivas Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tedbirlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız şekilde devam edeceğini duyurdu.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK POLİS EKİPLERİNCE KAPSAMLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMAYA BAŞLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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