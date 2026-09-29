Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6230 -0,15%
Bist 12.350,97 -1,92%
Altın Gram 6.582,65 +0,42%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,26 -1,60%
--°

Sivas envanterine giren mobil kriz merkeziyle sağlık müdahalesi güçlendi

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5,5 milyon TL maliyetli mobil acil sağlık operasyon aracını hizmete sundu; afet ve uzun süreli saha görevlerinde koordinasyonu sağlayacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas envanterine giren mobil kriz merkeziyle sağlık müdahalesi güçlendi

Sivas'ta mobil acil sağlık operasyon merkezi aracı göreve başladı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan yeni Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı, düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete alındı. 5,5 milyon TL maliyetle hazırlanan araç, afet ve acil durumlarda saha yönetimi ile koordinasyonu güçlendirmek üzere tasarlandı.

Araçta öne çıkan teknik donanım:

Araç; 7 kişilik toplantı ve kriz yönetim alanı, operatör/kontrol ünitesi, uydu internet ve haberleşme sistemleri, görüntüleme ve video konferans sistemleri ile donatıldı. Ayrıca teleskopik mast ve PTZ kamera sistemi, bağımsız enerji altyapısı, iklimlendirme, dış aydınlatma ve merkezi kontrol-otomasyon sistemi bulunuyor. Bu donanım kombinasyonu sayesinde araç, sahada karar destek ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırıldı.

Saha kullanım amaçları ve idari kapsam:

Yetkililer aracın muhtemel afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme, toplantı ve karar destek faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, aracın sadece Sivas için değil; gerektiğinde Tokat bölgesi ve ülkenin herhangi bir noktasında yaşanabilecek afetlara müdahalede görevlendirilebileceğini vurguladı.

Mahmutoğlu, basına yaptığı açıklamada aracın tatbikatlarda talep edildiğini ve sahadaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi ve aracın koordinasyon kapasitelerine dikkat çekti.

Havadan destek ve sevk faaliyetleri:

Sivas Ambulans Helikopter Merkezi Sorumlu Kaptan Pilotu Taner Şentürk de konuşmasında merkezin çalışmalarına ilişkin veri paylaştı. Şentürk, 29 Şubat 2024'ten bu yana kentte görev yaptıklarını, bin 500 saatin üzerinde uçuş süresiyle bin 500'ü aşkın hastayı naklettiklerini belirtti. Helikopterin havada ortalama 2,5 ila 3 saat kalabildiğini ve ekiplerin gün doğumundan gün batımına kadar ilçelerden ve kırsaldan merkeze günlük ortalama 3-4 kritik hastayı sevk ettiğini aktardı.

Yeni mobil operasyon aracı ile karada yürütülen koordinasyon ve havadan sevk kapasitesi arasındaki entegrasyonun, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırması ve müdahale sürelerini kısaltması bekleniyor.

Yetkililer, aracın sahada yönetim kapasitesini güçlendirerek sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

SİVAS&#039;TA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE KATILAN MOBİL ACİL SAĞLIK OPERASYON MERKEZİ ARACI&#039;NIN...

SİVAS'TA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE KATILAN MOBİL ACİL SAĞLIK OPERASYON MERKEZİ ARACI'NIN TANITIMI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tütün endüstrisinden sağlık faturası: sigara vergileriyle yıllık 40 ila 80 milya...
images

Hizmet içi eğitimle bakım ve mesleki yetkinlikler güçlendiriliyor: Muğla Çocuk E...
images

Mezitli'de 65 yaş üstüne yönelik kapsamlı göz taraması
images

Tarsus'ta kırsalda hizmet turu: Boltaç mahalle taleplerini yerinde değerlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da sağanakta mahsur kalanlar ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı

Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

Battalgazi'de konteyner çarşısı boşalan alanlar temizleniyor

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan