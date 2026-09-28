Sivas gazeteciler cemiyeti'nde kemal doğan döneminde birlik ve çözüm odaklı adımlar

seçim ve yeni yönetim:

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu, cemiyet binasında gerçekleşti. Tek listeyle yapılan seçimde, vekaleten başkanlık görevini sürdüren Kemal Doğan, üyelerin oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Aydın Deliktaş üstlendi. Toplantıya Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer ile cemiyet üyeleri katıldı.

Seçim sonucunda Kemal Doğan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin 4'üncü başkanı oldu. Yeni yönetim kurulunda Başkan Vekili Şeref Gülmez ile Ali İzgi, Eraydın Aytekin, Göktürk Fırat, Erhan Ceylan ve Serhat Zafer görev aldı.

yönetim kadrosu ve katılımcılar:

Yeni yönetim kurulunun ilan edilmesinin ardından katılımcılar kısa değerlendirmelerde bulundu. Divan oluşumu ve tek liste yöntemiyle yapılan oylama süreci genel kurul tutanaklarına geçti.

doğan'ın öncelikleri ve hedefleri:

Göreve ilişkin açıklama yapan Kemal Doğan, cemiyet yönetimini bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti ve geçmiş dönem başkanlarına destek verme kararlılıklarını vurguladı. Doğan, cemiyeti "bir tabela derneği" olmaktan çıkarıp birlik ve beraberlik içinde güçlendirmek istediklerini söyledi.

Öne çıkan hedefler arasında ev yapımı projesi ile evi olmayan üyelerin ev sahibi olabilmesine katkı sağlama, hizmet içi eğitim programları düzenleme, ayda bir binada toplanma ve düzenli istişareler yapma yer aldı. Doğan, yönetimin yedi kişiden oluştuğunu ancak cemiyet içindeki her sözün kendileri için değerli ve kıymetli olduğunu ifade etti.

Yeni dönem, cemiyet üyeleri arasındaki iletişimi artırmayı, mesleki sorunlara ortak çözümler üretmeyi ve düzenli toplantılarla karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Kemal Doğan yönetimi, bu hedefleri birlik içinde hareket ederek hayata geçirmeyi planlıyor.

SİVAS GAZETECİLER CEMİYETİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA TEK LİSTEYLE YAPILAN SEÇİMDE KEMAL DOĞAN, ÜYELERİN OY BİRLİĞİYLE BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.