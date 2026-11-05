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Sivas için ortak akıl vurgusu: ekonomi ve istişare ön planda

STSO başkan adayı Mustafa Eken, parti il başkanlarıyla görüşerek Sivas'ın üretim, yatırım ve istihdam hedefleri ile ortak akıl vurgusunu paylaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sivas için ortak akıl vurgusu: ekonomi ve istişare ön planda

Sivas'ta parti liderleriyle temaslar sürüyor:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkan adayı Mustafa Eken, kentteki siyasi parti temsilcileriyle art arda görüşmeler yaparak seçim dönemi öncesi iletişimini güçlendirdi. Eken, ziyaretleri kapsamında AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Anahtar Parti Sivas İl Başkanı Cengiz Görgen, Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz ve DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Hamdi Elibol ile bir araya geldi.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

Toplantılarda öncelikle Sivas'ın ekonomik gelişimi, ticaret ve sanayi alanındaki mevcut durum ile iş çevrelerinin beklentileri ele alındı. Katılımcılar, STSO'nun kent ekonomisindeki rolü ve yeni dönemde uygulanması planlanan projelerin kent için taşıdığı önemi değerlendirdi. Eken, bu görüşmeler sırasında adaylık sürecine ilişkin hedef ve projelerini ayrıntılı şekilde paylaştı.

Görüşmelerde öne çıkan somut başlıklar arasında üretimin ve istihdamın artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kentteki ticari hayatın canlandırılması yer aldı. İş dünyası beklentileri ve odanın bu beklentilere nasıl yanıt vereceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İstişare ve ortak akıl önemi:

Taraflar, Sivas'ın geleceği için ortak akıl ve sürekli istişarenin gerekliliğine vurgu yaptı. Ziyaretlerde, kentteki tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hareket etmesinin, uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik politikaların hayata geçirilmesinde belirleyici olacağı ifade edildi.

Mustafa Eken'in parti il başkanlarıyla kurduğu temasların, hem seçim sürecinde farklı kesimlerle iletişim kurma hem de Sivas'ın ekonomik geleceğine yönelik görüş alışverişini derinleştirme amaçlarını taşıdığı belirtildi. Eken, görüşmelerin ardından farklı paydaşlarla istişareleri sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, KENTTEKİ SİYASİ PARTİ...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, KENTTEKİ SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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