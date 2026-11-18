Denetim ve tespitler:

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Sivas’tan çuval ve poşetler içinde gönderilen etleri incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde etlerin veteriner sağlık raporu bulunmadığı ve soğuk zincir kurallarına uygun araçlarla taşınmadığı tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit edebileceği değerlendirilen toplam 600 kilogram ete el konularak gerekli idari işlemler başlatıldı.

İşlem ve teslim:

El konulan etler, imha edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri teslim ve kayıt süreçlerini yürüttü.

Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN ETLER