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Sivas-Kayseri yolunda arkadan çarpışma: Keçili'de 6 yaralı

Sivas-Kayseri yolunun Keçili mevkiinde 07 TT 477 plakalı otomobilin 31 BAY 778 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas-Kayseri yolunda arkadan çarpışma: Keçili'de 6 yaralı

Keçili mevkiinde arkadan çarpma

Sivas-Kayseri karayolunun Keçili köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olayda 07 TT 477 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 31 BAY 778 plakalı tır karıştı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Vahit K. ile araçta yolcu konumunda bulunan N.K., D.K., N.K., O.A.K. ve M.M.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi ve soruşturma:

Tır sürücüsü Ali Balcı, çarpma anında öndeki otomobili fark etmediğini belirterek, "Vurduktan sonra fark ettim. Ben önüme bakıyordum vurunca ses gelince bir baktım sonra durdum" dedi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralananların sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay henüz paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenleri ve olası ihmaller değerlendiriliyor.

Yetkililer, özellikle karayolu güzergâhlarında takip mesafesine dikkat edilmesi ve hız kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Sivas’ta otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Sivas’ta otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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